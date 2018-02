Le directeur gГ©nГ©ral adjoint du Fonds MonГ©taire International (FMI), Mitshuhiro Furusawa, a mis en garde contre les emprunts non concessionnels en Mauritanie, dans une dГ©claration Г la presse vendredi Г Nouakchott.В« MalgrГ© les besoins en financement d’infrastructures, il faudra Г©viter les emprunts non concessionnels et amГ©liorer la gestion de la dette В», a recommandГ© Furusawa au sortir d’une entrevue jugГ©e В« trГЁs productive В» avec le premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine.

В« J’ai soulignГ© la nГ©cessitГ© de mettre en Е“uvre une stratГ©gie d’investissement prudente afin d’accroitre les infrastructures et crГ©er des emplois tout en assurant la fiabilitГ© de l’endettement public В», a-t-il ajoutГ©.

Le responsable du FMI a indiquГ© avoir discutГ© avec son interlocuteur les derniers dГ©veloppements Г©conomiques en Mauritanie, qui, selon lui, sont positifs et rГ©pondent Г la conjoncture internationale.

Il a fait Г©tat d’une convergence de vue sur l’opportunitГ© du moment pour amorcer des rГ©formes structurelles nГ©cessaires pour accГ©lГ©rer la croissance, transformer l’Г©conomie et crГ©er des emplois afin d’amГ©liorer le niveau de vie des populations.

M. Furusawa a aussi saluГ© le lancement des programmes Г©conomiques soutenus par le FMI et la dГ©termination des autoritГ©s mauritaniennes Г mettre en Е“uvre ces programmes В« suite Г la gestion raisonnable ces deux derniГЁres annГ©es et la facilitГ© Г©largie approuvГ©e par le Fonds en dГ©cembre dernier Г raison de 163,9 millions dollars US sur 3 ans В».

Cela soutiendra la StratГ©gie de croissance inclusive et encouragera la poursuite des rГ©formes, a-t-il estimГ©, soulignant l’importance de renforcer la lutte contre la corruption et d’amГ©liorer l’environnement des affaires pour favoriser le dГ©veloppement du secteur privГ© et la crГ©ation d’emplois.